Programación deportiva para este domingo 28 de febrero

WIN SPORTS

12 m.: FÚTBOL – Bundesliga: Bayer Leverkuse vs. Friburgo

2 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Envigado vs. Medellín

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Tolima vs. Águilas Doradas

WIN SPORTS +

11 a. m.: FÚTBOL – Liga turca: Trabzonspor vs. Fenerbache

6:05 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Pasto vs. América

8:10 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Cali vs. Santa Fe



ESPN

7 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Leicester vs. Arsenal

9 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Inter vs. Génova

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Chelsea vs. Manchester United

3:10 p. m.: FÚTBOL – Liga argentina: Platense vs. River Plate

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga argentina: Boca Juniors vs. Sarmiento



ESPN 2

6:30 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Sampdoria vs. Atalanta

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: PSV vs. Ajax

12 m.: FÚTBOL – Serie A: Náoles vs. Benevento

2:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Roma vs. Milan

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Lakers de Los Ángeles vs. Warriors de Golden State



ESPN 3

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Mónaco vs. Stade Brestois

9 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Tottenham vs. Burnley

11:05 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Lille vs. Estrasburgo

3:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Bucks de Milwaukee vs. Clippers de Los Ángeles



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Celta vs. Valladolid

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Granada vs. Elche

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Villarreal vs. Atlético de Madrid



TYC SPORTS

5:20 p. m.: FÚTBOL – Liga argentina: Estudiantes vs. Racing



