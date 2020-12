Programación deportiva para este lunes 28 de diciembre

WIN SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: rueda de prensa repechaje liguilla

WIN SPORTS +

11 a. m.: FÚTBOL – Liga turca: Besiktas vs. Sivasspor



ESPN

10 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Crystal Palace vs. Leicester

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Chelsea vs. Aston Villa



ESPN 2

3 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Everton vs. Manchester City



TYC SPORTS

3:10 p. m.: FÚTBOL – Copa Diego Maradona: Newell’s Old Boys vs. Central Córdoba

5:20 p. m.: FÚTBOL – Copa Diego Maradona: Argentinos vs. Independiente

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Diego Maradona: Colón vs. Banfield



