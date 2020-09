Programación deportiva para este domingo 27 de septiembre

RCN

6 a. m.: CICLISMO – Mundial de ciclismo: élite varones



SEÑAL COLOMBIA

6 a. m.: CICLISMO – Mundial de ciclismo: élite varones



WIN SPORTS

2 p. m.: Liga colombiana: Boyacá Chicó vs. Cúcuta

4 p. m.: Liga colombiana: Cali vs. Alianza Petrolera

WIN SPORTS +

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de Turquía: Konyaspor vs. Besiktas

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Turquía: Galatasaray vs. Fenerbache

6 p. m.: Liga colombiana: Medellín vs. Pereira

8 p. m.: Liga colombiana: Santa Fe vs. Millonarios



ESPN

6 a. m.: CICLISMO – Mundial de ciclismo: élite varones

1:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Roma vs. Juventus

6:30 p. m: BALONCESTO – NBA: Heat de Miami vs. Celtics de Boston



ESPN 2

10:20 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Manchester City vs. Leicester

1:50 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Villarreal



ESPN 3

8 a. m.: TENIS – Roland Garros: primera ronda

7 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Empacadores de Green Bay vs. Santos de Nueva Orleans



ESPN EXTRA

5 a. m.: TENIS – ATP de Hamburgo: final



FOX SPORTS

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Éibar vs. Athletic Club

11 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Crotone vs. Milan



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Atlético de Madrid vs. Granada

11:20 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valladolid vs. Celta de Vigo

1:50 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Reims vs. PSG



CANAL 612

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Lorient vs. Lyon



CLARO SPORTS

11 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Friburgo vs. Wolfsburgo



