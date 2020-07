Programación deportiva para este lunes 27 de julio

ESPN

7 p. m.: FÚTBOL – MLS: San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake

10 p. m.: FÚTBOL – MLS: Seattle Sounders vs. Los Ángeles

ESPN 3

6:30 p. m.: BÉISBOL – MLB: Medias Rojas de Boston vs. Mets de Nueva York



Repetición

FOX SPORTS 2

12 m.: FÚTBOL – Copa Libertadores 2019: Boca Juniors vs. Tolima



DIRECTV SPORTS

CANAL 612

4 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana 2014: Boca Juniors vs. River Plate



DEPORTES