Programación deportiva para este sábado 26 de septiembre

WIN SPORTS

11:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Schalke 04 vs. Werder Bremen

2 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Llaneros vs. Leones

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Bucaramanga vs. Patriotas

WIN SPORTS +

8 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Augsburgo vs. Borussia Dortmund

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Turquía: Trabzonspor vs. Yeni Malatyaspor

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Envigado vs. Junior

8:10 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Tolima vs. América



ESPN

6:55 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: clasificación GP de Rusia

8:30 a. m.: TENIS – ATP de Hamburgo: semifinales

11 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Cagliari vs. Lazio



ESPN 2

6 a. m: FÚTBOL – Liga Premier: Brighton vs. Manchester United

9 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Crystal Palace vs. Everton

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: West Bromwich vs. Chelsea

1:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Inter vs. Fiorentina



ESPN 3

8 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Atalanta vs. Torino

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Elche vs. Real Sociedad

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Marsella vs. Metz



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Alavés vs. Getafe

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Betis vs. Real Madrid



CANAL 612

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Nuggets de Denver vs. Lakers de Los Ángeles



CLARO SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Chivas vs. Mazatlán



