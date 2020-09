Programación deportiva para el viernes 25 de septiembre

WIN SPORTS

11 a.m.: Liga de Diamante

6 p.m.: fútbol colombiano, Jaguares vs. Equidad

8:05 p.m.: Once Caldas vs. Nacional

DIRECTV

Canal 610

2 p.m.: fútbol de Francia, Lille vs. Nantes



Canal 613

6:30 p.m.: Grandes Ligas, Filadelfia vs. Tampa Bay



SEÑAL COLOMBIA

7:30 a.m.: Mundial de Ciclismo



CLARO SPORTS

4 p.m.: fútbol de México, Necaxa vs. Monterrey



ESPN 3

6 a.m.: ATP de Hamburgo

6 p.m.: Grandes Ligas, Marlins vs. Yankees



ESPN 2

8 a.m.: Mundial de Ciclismo



FOX SPORTS

8 p.m.: Grandes Ligas, Angelinos vs. Dodgers



ESPN

7.30 p.m.: NBA, Heat vs. Celtics



Deportes