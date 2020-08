Programación deportiva para este martes 25 de agosto

FOX SPORTS

1 p. m.: FÚTBOL – partido amistoso: Villarreal vs. Tenerife

ESPN 2

10 a. m.: TENIS – Masters 1.000 de Cincinnati: octavos de final



ESPN 3

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de campeones femenina: Wolfsburgo vs. Barcelona

6:10 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Bravos de Atlanta

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Mavericks de Dallas vs. Clippers de Los Ángeles



DIRECTV SPORTS

CANAL 613

6:10 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Marlins de la Florida vs. Mets de Nueva York



DEPORTES