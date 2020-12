Programación deportiva para estas fechas navideñas

Viernes 25 de diciembre

WIN SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: rueda de prensa final vuelta



(Le puede interesar: El emotivo y reflexivo mensaje de Navidad de Rafael Nadal)

WIN SPORTS +

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiano: camino a la final América de Cali

8:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiano: camino a la final Santa Fe



ESPN

12 m.: BALONCESTO – NBA: Heat de Miami vs. Pelicans de Nueva Orleans

2:20 p. m.: BALONCESTO – NBA: Bucks de Milwaukee vs. Warriors de Golden State

5 p. m.: BALONCESTO – NBA: Celtics de Boston vs. Nets de Brooklyn

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Lakers de Los Ángeles vs. Mavericks de Dallas

10:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Nuggets de Denver vs. Clippers de Los Ángeles



(También lea: Jorge Luis Ramos: ‘Mi fe no se quebranta por un mal resultado’)



Sábado 26 de diciembre

WIN SPORTS +

3:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Cortuluá vs. Huila



ESPN

10 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Aston Villa vs. Crystal Palace

3 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Manchester City vs. Newcastle

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Knicks de Nueva York vs. 76ers de Philadelphia



ESPN 2

7:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Leicester vs. Manchester United

10 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Fulham vs. Southampton

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Arsenal vs. Chelsea

3 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Sheffield United vs. Everton



(Además: Con Villa como figura, Boca está en la semifinal de la Libertadores)



Domingo 27 de diciembre

WIN SPORTS +

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Santa Fe vs. América



ESPN

2:15 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Wolves vs. Tottenham



ESPN 2

7 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Leeds vs. Burnley

9:15 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: West Ham vs. Brighton

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Liverpool vs. West Bromwich



DEPORTES