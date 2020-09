Programación deportiva para este jueves 24 de septiembre

WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Colombia: Huila vs. Real Santander



WIN SPORTS +

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Colombia: Fortaleza vs. Quindío

ESPN

6 a. m.: TENIS –ATP 500 de Hamburgo: octavos de final

1:45 p. m.: FÚTBOL – Copa de la Liga: Manchester City vs. Bournemouth

7 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Delfín vs. Santos



ESPN 2

2 p. m.: FÚTBOL – Supercopa de Europa: Bayern Múnich vs. Sevilla

7 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Medellín vs. Boca Juniors



FOX SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Supercopa de Europa: Bayern Múnich vs. Sevilla



FOX SPORTS 2

5 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Jorge Wilstermann vs. Peñarol



CLARO SPORTS

9 p. m.: FÚTBOL – Liga mexicana: Pachuca vs. Toluca



DEPORTES