Programación deportiva para el sábado 24 de octubre

WIN SPORTS WIN SPORT +

11 a.m.: fútbol de Turquía, Erzurumspor vs. Galatasaray

2 p.m.: Primera B, Fortaleza vs. San Andrés

4 p.m.: fútbol colombiano, Once Caldas vs. Jaguares

6:05 p.m.: Tolima vs. Equidad

8:10 p.m.: Junior vs. Tolima

DIRECTV

Canal 610-619

9 a.m.: fútbol de España, Barcelona vs. Real Madrid

10 a.m.: fútbol de Francia, Lorient vs. Marsella

11:30 a.m.: Osasuna vs. Athletic



FOX SPORTS

8 a.m.: fútbol de Italia, Atalanta vs. Sampdoria

11:30 a.m.: fútbol de España, Sevilla vs. Éibar

2 p.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Dijon



ESPN

7.30 a.m.: Gran Premio de Portugal, clasificación



ESPN 2

5 a.m.: etapa del Giro de Italia

9:15 a.m.: etapa de la Vuelta a España

11.30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester United vs. Chesea

7 p.m.: Grandes Ligas, Tampa Bay vs. Dodgers



ESPN 3

5.30 a.m.: etapa del Giro de Italia

11 a.m.: fútbol de Italia, Génova vs. Inter

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Liverpool vs. Sheffield United



