Programación deportiva para este viernes 24 de julio

WIN SPORTS

1 p. m.: FÚTBOL – Superliga turca: Antalyaspor vs. Galatasaray

ESPN 2

2:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Milan vs. Atalanta



ESPN 3

3:10 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Bravos de Atlanta vs. Mets de Nueva York

9:10 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Ángeles de Los Ángeles vs. Atléticos de Okland



FOX SPORTS 2

8:40 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Gigantes de San Francisco vs. Dodgers de Los Ángeles



GOL TV

2 p. m.: FÚTBOL – Copa de Francia: PSG vs. Saint Etienne



