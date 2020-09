Programación deportiva para el martes 22 de septiembre

ESPN

8:30 a.m.: jornada del ATP de Hamburgo

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Barcelona vs. Flamengo

7:30 p.m.. Junior vs. Independiente del Valle

WIN SPORTS +

7:30 p.m. fútbol colombiano. Cúcuta vs. Cali



FOX SPORTS

2 p.m..: Liga de Campeones, Slavia Praga vs. FC Midjylland

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Tigre vs. Bolívar



FOX SPORTS 2

2 p.m.: Liga de Campeones, Krasnodar vs. PAOK

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Estudiantes vs. Nacional

7.30 p.m.: LDU Quito vs. Sau Paulo



ESPN 2

7:30 p.m.: Copa Libertadores, Bionacional vs. River Plate



ESPN 3

5:30 p.m.: Grandes Ligas, Yankees vs. Azulejos

8::30 p.m.: Oakland vs. Dodgers



Deportes