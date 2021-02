Programación deportiva para este lunes 22 de febrero

WIN SPORTS +

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Huila vs. Atlético

8 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Cali vs. Alianza Petrolera

ESPN

2:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Juventus vs. Crotone

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga argentina: Colón vs. San Lorenzo



ESPN 2

3 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Brighton vs. Crystal Palace

4:30 p. m.: TENIS – ATP 250 de Córdoba: primera ronda



ESPN 3

6 a. m.: CICLISMO – UAE Tour: etapa #2



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Osasuna vs. Sevilla



TYC SPORTS

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga argentina: Huracán vs. Unión de Santa Fe



DEPORTES