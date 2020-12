Programación deportiva para este martes 22 de diciembre

WIN SPORTS +

8 a. m.: FÚTBOL – Liga turca: Hatayspor vs. Trabzonspor

11 a. m.: FÚTBOL – Liga turca: Galatasaray vs. Goztepe

8 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Millonarios vs. Pereira

ESPN

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valencia vs. Sevilla

3 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Arsenal vs. Manchester City



ESPN 2

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valladolid vs. Barcelona



ESPN 3

12:30 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Crotone vs. Parma

2:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Juventus vs. Fiorentina



FOX SPORTS

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Huesca vs. Levante

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Villarreal vs. Athletic Club



FOX SPORTS 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: PSV vs. Venlo



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Sociedad vs. Atlético de Madrid



CANAL 612

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Elche vs. Osasuna

2 p. m.: FÚTBOL – Copa de Alemania: Eintracht Braunschweig vs. Borussia Dortmund



CANAL 613

12:30 p. m.: FÚTBOL – Copa de Alemania: Augsburgo vs. Leipzig

2:45 p. m.: FÚTBOL – Copa de Alemania: Elversberg vs. Borussia Mönchengladbach



DEPORTES