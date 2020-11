Programación deportiva para este sábado 21 de noviembre

WIN SPORTS

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de Turquía: Gençlerbirligi vs. Fenerbache

10:30 a. m.: CICLISMO – Vuelta a Colombia: etapa #9

2:30 p. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Hertha Berlín vs. Borussia Dortmund

7 p. m.: BALONCESTO – Liga profesional: Team Cali vs. Titanes

WIN SPORTS +

9:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Bayern Múnich vs. Werder Bremen

12:30 p. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs. Leipzig

3:15 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Llaneros vs. Unión Magdalena

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Equidad vs. Cali

8 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: América vs. Nacional



ESPN

9 a. m.: TENIS – Masters de Londres: semifinales

12 m.: FÚTBOL – Serie A: Spezia vs. Atalanta



ESPN 2

7:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Newcastle vs. Chelsea

10 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Aston Villa vs. Brighton

12 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Tottenham vs. Manchester City

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Atlético de Madrid vs. Barcelona



ESPN 3

2:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Juventus vs. Cagliari



FOX SPORTS

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Levante vs. Elche

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Brest vs. Saint Etienne



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Villarreal vs. Real Madrid



TYC SPORTS

3:10 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Colón vs. Defensa y Justicia



