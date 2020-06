Programación deportiva para este sábado 20 de junio

WIN SPORTS

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Turquía: Denizlispor vs. Besiktas

ESPN

7 a- m.: FÚTBOL – Liga de España: Español vs. Levante

9 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Brighton vs. Arsenal

12:30 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Torino vs. Parma



ESPN 2

6:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Watford vs. Leicester

8:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Leipzig vs. Borussia Dortmund

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: West Ham vs. Wolves



FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Bayern Múnich vs. Friburgo

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Bournemouth vs. Crystal Palce



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Hertha Berlín vs. Bayer Leverkusen

2:45 p. m.: FÚTBOL Serie A: Hellas Verona vs. Cagliari



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Athletic Club vs. Real Betis

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Getafe vs. Éibar

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Atlético de Madrid vs. Valladolid



DEPORTES