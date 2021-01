Programación deportiva para este miércoles 20 de enero

WIN SPORTS

1 p. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Schalke 04 vs. Colonia

7:40 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Alianza Petrolera vs. Pereira

WIN SPORTS +

11 a. m.: FÚTBOL – Liga turca: Galatasaray vs. Denizlispor

2:30 p. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Augsburgo vs. Bayern Múnich



ESPN

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Fulham vs. Manchester United



ESPN 2

1 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Aston Villa vs. Manchester City



ESPN 3

9 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Udinese vs. Atalanta

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Betis vs. Celta



FOX SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Marsella vs. Lens



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Córdoba vs. Real Sociedad

3 p. m.: FÚTBOL – Copa de Italia: Juventus vs. Nápoles



CANAL 612

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Getafe vs. Huesca

3 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Alcoyano vs. Real Madrid



CANAL 613

3:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Villarreal vs. Granada



TYC SPORTS

5:20 p. m.: FÚTBOL – Liga argentina: Rosario Central vs. Boca Unidos



DEPORTES