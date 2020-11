Programación deportiva para este lunes 2 de noviembre

WIN SPORTS

1 p. m.: BALONCESTO – Liga profesional: Tigrillos vs. Titanes

3:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Real Cartagena vs. Atlético Huila

6:10 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Boyacá Chicó vs. Bucaramanga

8 p. m.: BALONCESTO – Liga profesional: Sabios vs. Búcaros

WIN SPORTS +

8:15 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Pereira vs. América



ESPN 2

3 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Leeds vs. Leicester



ESPN 3

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Fulham vs. West Ham

2:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Hellas Verona vs. Benevento



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Villarreal vs. Valladolid



DEPORTES