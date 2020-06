Programación deportiva para este viernes 19 de junio

ESPN

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Granada vs. Villarreal

ESPN 2

12 m.: FÚTBOL – Liga Premier: Norwich City vs. Southampton

2:15 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Tottenham vs. Manchester United



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Mallorca vs. Leganés

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Sevilla vs. Barcelona



DEPORTES