Programación deportiva para este viernes 19 de febrero

WIN SPORTS +

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Real Cartagena vs. Quindío

8 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Tolima vs. Patriotas

ESPN

3 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Wolverhampton vs. Leeds



ESPN 2

12:30 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Fiorentina vs. Spezia

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Betis vs. Getafe

7 p. m.: BALONCESTO – NBA: 76ers de Philadelphia vs. Bulls de Chicago

10 p. m.: BALONCESTO – NBA: Rockets de Houston vs. Mavericks de Dallas



ESPN 3

2 p. m.: GOLF – The Genesis Invitational: segunda ronda



FOX SPORTS

2:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Cagliari vs. Torino



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Brest vs. Lyon



DEPORTES