Programación deportiva para este sábado 19 de diciembre

WIN SPORTS

8 a. m.: FÚTBOL – Liga turca: Trabzonspor vs. Rizespor

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Unión Magdalena vs. Llaneros



WIN SPORTS +

9:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Leipzig vs. Colonia

12:30 p. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich

8 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Huila vs. Quindío

ESPN

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Atlético de Madrid vs. Elche

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Osasuna vs. Villarreal

3 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Newcastle vs. Fulham



ESPN 2

7:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Crystal Palace vs. Liverpool

10 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Southampton vs. Manchester City

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Everton vs. Arsenal

2:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Parma vs. Juventus



ESPN 3

9 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Fiorentina vs. Hellas Verona

12 m.: FÚTBOL – Serie A: Sampdoria vs. Crotone



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Valencia



CANAL 612

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Metz vs. Lens

1 p. m.: FÚTBO. – Liga de Francia: Marsella vs. Reims

3 p. m.: FÚTBO. – Liga de Francia: Niza vs. Lyon



TYC SPORTS

3:10 p. m.: FÚTBOL – Liga argentina: Patrionato vs. Aldosivi

5:20 p. m.: FÚTBOL – Liga argentina: San Lorenzo vs. Colón

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga argentina: Talleres de Córdoba vs. Atlético Tucumán



DEPORTES