Programación deportiva para este domingo 18 de octubre

WIN SPORTS

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de Turquía: Karagumruk vs. Kasimpasa

11 a. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Equidad vs. Bucaramanga

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Jaguares vs. Tolima

WIN SPORTS +

2 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Junior vs. Pereira

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Nacional vs. América

8:10 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Pasto vs. Medellín



ESPN

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Villarreal vs. Valencia

11 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Udinese vs. Parma



ESPN 2

6 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: etapa #15

10:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Tottenham vs. West Ham

1:15 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Leicester vs. Aston Villa



ESPN 3

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Saint Etienne vs. Niza



FOX SPORTS

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Athletic Club vs. Levante



FOX SPORTS 2

8 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Spezia vs. Fiorentina



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Strasburgo vs. Lyon

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Alavés vs. Elche

2 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Betis vs. Real Sociedad



CANAL 612

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Huesca vs. Valladolid

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Lille vs. Lens



CANAL 613

1:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Roma vs. Beneveto



DEPORTES