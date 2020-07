Programación deportiva para este sábado 18 de julio

WIN SPORTS

1 p. m.: FÚTBOL – Superliga turca: Galatasaray vs. Goztepe

ESPN

10:15 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Hellas Verona vs. Atalanta

7 p. m.: FÚTBOL – MLS: Galaxy de Los Ángeles vs. Los Ángeles



ESPN 2

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Norwich vs. Burnley



FOX SPORTS

12:30 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Cagliari vs. Sassuolo

2:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Milán vs. Bolonia



FOX SPORTS 2

7 p. m.: FÚTBOL – MLS: Timbers Portland vs. Dynamo Houston



DEPORTES