Programación deportiva para este viernes 18 de septiembre

CARACOL TV

8:30 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia: etapa #19

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Equidad vs. Boyacá Chicó



WIN SPORTS +

8:05 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Nacional vs. Tolima



ESPN

6 a. m.: TENIS – Masters 1.000 de Roma: cuartos de final

11 a. m.: GOLF – US Open: segunda vuelta



ESPN 2

7 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia: etapa #19

1:50 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Getafe vs. Osasuna



ESPN 3

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Bravos de Atlanta vs. Mets de Nueva York



