Programación deportiva para este sábado 17 de octubre

WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Orsomarso vs. Atlético Huila

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Boyacá Chicó vs. Once Caldas

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Cúcuta vs. Envigado

WIN SPORTS +

8:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Hertha Berlín vs. Stuttgart

11 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Trabzonspor vs. Istanbul

8:10 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Millonarios vs. Patriotas



ESPN

8 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Nápoles vs. Atalanta

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Manchester City vs. Arsenal

1:30 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Crotone vs. Juventus



ESPN 2

6:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Everton vs. Liverpool

9 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Chelsea vs. Southampton

11 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Inter vs. Milan

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Getafe vs. Barcelona



ESPN 3

6:30 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: etapa #14

11 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Sampdoria vs. Lazio

2 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Newcastle vs. Manchester United



ESPN EXTRA

6 a. m.: TENIS – ATP de San Petersburgo: semifinales



FOX SPORTS

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Reims vs. Lorient

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Marsella vs. Girondins



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Madrid vs. Cádiz



SPACE

9:30 p. m.: BOXEO – WBO: Vasiliy Lomachenko vs. Teófimo López



DEPORTES