Programación deportiva para este martes 17 de nvoviembre

ESPN

9 a. m.: jornada del Masters de Londres.

1 p. m.: jornada del Masters de Londres.

CANAL RCN

10:30 a. m.: etapa de la Vuelta a Colombia.



DIRECTV

Canal 610-619

2:45 p. m.: Liga de Naciones, España vs. Alemania.

2:45 p. m.: Francia vs. Suecia.

2:45 p. m.: Croacia vs. Portugal.

2:45 p. m.: Suiza vs. Ucrania.



WIN SPORTS

10:30 a. m.: etapa de la Vuelta a Colombia.



CARACOL

4 p. m.: Ecuador vs. Colombia

6 p. m.: Uruguay vs. Brasil

7:30 p. m.: Perú vs. Argentina



CARACOL PLAY

​4 p. m.: Chile vs. Venezuela

6 p. m.: Paraguay vs. Bolivia



DEPORTES