Programación deportiva para este miércoles 17 de febrero

WIN SPORTS

2 p. m: FÚTBOL – Liga colombiana: Bucaramanga vs. Pereira

4 p. m: FÚTBOL – Liga colombiana: Águilas Doradas vs. Envigado

WIN SPORTS +

6 p. m: FÚTBOL – Liga colombiana: Medellín vs. Boyacá Chicó

8:10 p. m: FÚTBOL – Liga colombiana: Junior vs. Deportivo Cali

ESPN

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Porto vs. Juventus



ESPN 2

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Levante vs. Atlético de Madrid

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Everton vs. Manchester City

10 p. m.: TENIS – Abierto de Australia: semifinales



ESPN 3

1 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Burnley vs. Fulham

7 p. m.: BALONCESTO – NBA: 76ers de Philadelphia vs. Rockets de Houston

10 p. m.: BALONCESTO – NBA: Warriors de Golden State vs. Heat de Miamo



FOX SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Sevilla vs. Borussia Dortmund



