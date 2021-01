Programación deportiva para este domingo 17 de enero

WIN SPORTS

11 a. m.: FÚTBOL – Liga turca: Besiktas vs. Galatasaray

2 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Pasto vs. Equidad

4 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Quindío vs. Valledupar



WIN SPORTS +

9:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Bayern Múnich vs. Friburgo

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Nacional vs. Santa Fe

8:10 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Cali vs. Jaguares

ESPN

6:30 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Nápoles vs. Fiorentina

9 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Sheffield vs. Tottenham

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Liverpool vs. Manchester United

2:15 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Manchester City vs. Crystal Palace

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Diego Maradona: Boca Juniors vs. Bandfield



ESPN 2

9 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Sassuolo vs. Parma

12 m.: FÚTBOL – Serie A: Atalanta vs. Génova

2:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Inter vs. Juventus



ESPN 3

10:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: Ajax vs. Feyenoord



FOX SPORTS

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Brest vs. Rennes

9 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Crotone vs. Benevento

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Lille vs. Reims



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Málaga vs. Granada

10 a. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Sporting de Gijón vs. Betis

12 m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Alcorcón vs. Valencia

3 p. m.: FÚTBOL – Supercopa de España: Barcelona vs. Athletic Club



CANAL 612

6 a. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Español vs. Osasuna

10 a. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Navalcarnero vs. Éibar

12 m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Tenerife vs. Villarreal

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Lyon vs. Metz



DEPORTES