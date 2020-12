Programación deportiva para este jueves 17 de diciembre

WIN SPORTS +

7:40 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Millonarios vs. Once Caldas

ESPN

1 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Aston Villa vs. Burnley

3 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Sheffield vs. Manchester United



ESPN 2

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Nacional vs. River Plate



ESPN 3

2:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Roma vs. Torino



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Independiente vs. Lanús



DEPORTES