Programación deportiva para este martes 16 de junio

ESPN

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Villarreal vs. Mallorca

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Portugal: Alves vs. Porto

ESPN 2

11:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Borussia Monchengladbach vs. Wolfsburgo

1:30 p. m: FÚTBOL – Bundesliga: Werder Bremen vs. Bayern Múnich



FOX SPORTS

1:30 p. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Friburgo vs. Hertha Berlín



FOX SPORTS 2

1:30 p. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Unión Berlín vs. Padeborn



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Getafe vs. Español

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Leganés



DEPORTES