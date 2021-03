Programación deportiva para este lunes 15 de marzo

WIN SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores femenina: U. de Chile vs. Santa Fe



WIN SPORTS +

5:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores femenina: River Plate vs. Ferroviária

8 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Bucaramanga vs. Once Caldas

ESPN

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Huesca



ESPN 2

10 a. m.: TENIS – ATP de Dubái: primera ronda

3 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Wolves vs. Liverpool



ESPN 3

7:30 a. m.: CICLISMO – Tirreno Adriático: etapa #6



TYC SPORTS

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa de la Liga: Atlético Tucumán vs. Patronato



DEPORTES