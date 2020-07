Programación deportiva para este martes 14 de julio

ESPN 2

8 a. m.: MLS, Chicago vs. Seattle

2:45 p. m.: fútbol de Italia, Atalanta vs. Brescia

ESPN

9 a. m.: final masculina de Wimbledon 2017

2:15 p. m.: fútbol de Inglaterra, Chelsea vs. Norwich



FOX SPORTS 2

3:30 p. m.: fútbol de Portugal, Benfica vs. Vitoria



TYC

7 p. m.: River Plate, campeón 2014



FOX SPORTS

6:30 p. m.: final de la Copa Libertadores 2018, ida, Boca Juniors vs. River Plate.



DEPORTES