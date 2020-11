Programación deportiva para este jueves 12 de noviembre

CARACOL TV

3 p. m.: FÚTBOL – Eliminatoria suramericana: Bolivia vs. Ecuador

7 p. m.: FÚTBOL – Eliminatoria suramericana: Argentina vs. Paraguay

WIN SPORTS

2 p. m.: BALONCESTO – Liga profesional: Sabios vs. Piratas

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Pasto vs. Once Caldas



WIN SPORTS +

2 p. m.: FÚTBOL – Liga femenina: Santa Fe vs. Fortaleza

8 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Cúcuta vs. América



ESPN

9 a. m.: GOLF – Masters de Augusta: primera ronda



ESPN 2

3 p. m.: FÚTBOL – partido amistoso: Inglaterra vs. Irlanda



ESPN 3

11:50 a. m.: FÚTBOL – Eliminatoria a la Eurocopa: Georgia vs. Macedonia

2:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatoria a la Eurocopa: Irlanda del Norte vs. Eslovaquia



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatoria a la Eurocopa: Hungría vs. Islandia



CANAL 612

2:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatoria a la Eurocopa: Serbia vs. Escocia



CANAL 613

2:45 p. m.: FÚTBOL – partido amistoso: Gales vs. Estados Unidos



DEPORTES