Programación deportiva para este viernes 11 de septiembre

CARACOL TV

8:30 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia etapa #13



WIN SPORTS +

7 p. m.: FÚTBOL – Superliga partido de vuelta: América vs. Junior

ESPN

2:45 p. m.: TENIS – US Open: semifinales masculinas



ESPN 2

7 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia etapa #13



FOX SPORTS

7:10 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Gigantes de San Francisco vs. Padres de San Diego



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Bordeux vs. Lyon



CANAL 613

7:10 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Indios de Cleveland vs. Gemelos de Minnesota



