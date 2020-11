Programación deportiva para este miércoles 11 de noviembre

WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Equidad vs. Envigado

4 p. m.: BALONCESTO – Liga profesional: Piratas vs. Búcaros

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó

8 p. m.: BALONCESTO – Liga profesional: Team Cali vs. Titanes

WIN SPORTS +

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Jaguares vs. Junior

8:10 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Alianza Petrolera vs. Nacional



ESPN

12:45 p. m.: FÚTBOL – partido amistoso: Turquía vs. Croacia

2:45 p. m.: FÚTBOL – partido amistoso: Bélgica vs. Suiza



ESPN 2

2:45 p. m.: FÚTBOL – partido amistoso: Holanda vs. Francia



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2:45 p. m.: FÚTBOL – partido amistoso: Alemania vs. República Checa



CANAL 613

2:45 p. m.: FÚTBOL – partido amistoso: Italia vs. Estonia

2:45 p. m.: FÚTBOL – partido amistoso: Francia vs. Finlandia



DEPORTES