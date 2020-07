Programación deportiva para este sábado 11 de julio

FOX SPORTS 2

6:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Watford vs. Newcastle

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Sheffield vs. Chelsea

ESPN

7:55 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: clasificación GP de Austria

10 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Lazio vs. Sassuolo

12:30 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Brescia vs. Roma

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Atlético de Madrid vs. Betis



ESPN 2

9 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Liverpool vs. Burnley

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valladolid vs. Barcelona

2:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Juventus vs. Atalanta



ESPN 3

2 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Brigthon vs. Manchester City



DEPORTES