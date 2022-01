ESPN

12 p. m. Copa Italia: Napoli vs. Fiorentina

ESPN 2

2:30 p. m. Carabao Cup: Liverpool vs. Arsenal

Star +

11 a. m. Copa África: Camerún vs. Etiopía

2 p. M. Cabo Verde vs. Burkina Faso

3 p. m. Copa Italia: Milán vs. Genoa

DirecTV

2 p. m. Supercopa de España: Atlético de Madrid vs. Athletic de Bilbao



DEPORTES