Esto serán los deportes que se podrán ver este fin de semana por TV

Sábado 14 de marzo

CARACOL TV HD2

7 a. m.: CICLISMO – París-Niza: etapa 7



WIN SPORTS +

12 m.: FÚTBOL – Liga turca: Konyaspor vs. Fenerbache



ESPN

7 a. m.: CICLISMO – París-Niza: etapa 7



FOX SPORTS 2

3:45 p. m.: FÚTBOL – Copa argentina: River Plate vs. Atlético Tucumán

6 p. m.: FÚTBOL – Copa argentina: Godoy Cruz vs. Boca Juniors



DIRECTV SPORTS

CANAL 613

5 p. m.: FÚTBOL – Suramericano Sub-20 femenino: Uruguay vs. Perú

7:15 p. m.: FÚTBOL – Suramericano Sub-20 femenino: Brasil vs. Chile

Domingo 15 de marzo

WIN SPORTS +

8 a. m.: FÚTBOL – Liga turca: Trabzonspor vs. Basaksehir

11 a. m.: FÚTBOL – Liga turca: Galatasaray vs. Besiktas



FOX SPORTS 2

6 p. m.: FÚTBOL – Copa argentina: Aldosivi vs. Racing



DEPORTES