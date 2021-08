Programación deportiva para este sábado 14 de agosto

ESPN

6:30 A. M. Fútbol inglés: Manchester United vs. Leeds United.

9 a. m. Everton vs. Southampton.

11:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a España: etapa 1.



ESPN 2

11:20 A. M. Fútbol alemán: Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt.



ESPN 3

11:20 A. M. Fútbol inglés: Norwich City vs. Liverpool.



WIN +

3 P. M. Fútbol colombiano: Envigado vs. Alianza Petrolera.

5:40 P. M. Medellín vs. América.

8 P. M. Cali vs. Millonarios.



