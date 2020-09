Programación deportiva para este miércoles 23 de septiembre

Directv Sports – Canal 613

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Rays de Tampa Bay vs. Mets de Nueva York.

ESPN

8:30 a. m. Tenis: ATP 500 Hamburgo, segunda ronda.

1:50 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Gent vs. Dinamo de Kiev.

5 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Caracas vs. Libertad.

7:15 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: América vs. U. Católica.



ESPN2

1:30 p. m. Fútbol, Copa de la Liga de Inglaterra: Fleetwood United vs. Everton.

7 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Alianza Lima vs. Racing.



ESPN3

8:30 a. m. Hockey, Fih Pro League: Alemania vs. Bélgica (femenino).

11 a. m. Hockey, Fih Pro League: Alemania vs. Bélgica (masculino).

1:50 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Molde vs. Ferencvaros.

7:30 p. m. Baloncesto, NBA: Miami Heat vs. Boston Celtics.



Fox Sports

2 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Olympiacos vs. Omonoia Nicosia.

5 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Athlético Paranaense vs. Colo Colo.

7 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Internacional vs. Gremio.



Fox Sports 2

5 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Defensa y Justicia vs. Olimpia.

7 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Guaraní vs. Palmeiras.



Win Sports +

6 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Real Cartagena vs. Tigres.

8 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Leones vs. Magdalena.

