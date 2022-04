Directv Sports

2 p. m. Liga Española: Sevilla vs. Granada.



(Además: 'Una perra fuerte': señalan a Conmebol por mascota de Copa América Femenina).

ESPN2

1:50 p. m. Golf: Masters de Augusta.



ESPN3

9 a. m. Golf: Masters de Augusta.



Señal Colombia

9 a. m. Ciclismo: Vuelta al País Vasco.

3 p. m. Suramericano Sub-20 femenino: Argentina vs. Colombia.



(Video: campeona olímpica nada en 'lago de sangre' en protesta contra Rusia).



Star+

10 a. m. Tenis: WTA 250 de Bogotá.



Win Sports +

6 p. m. Torneo de ascenso: Boyacá Chicó vs. Huila.

8 p. m. Liga colombiana: Millonarios vs. La Equidad.



(Lea también: ¿El mejor gol olímpico del mundo? Vea el del Barcelona en Copa Sudamericana).





DEPORTES