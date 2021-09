Programación deportiva del miércoles 29 de septiembre

Win Sports

10:30 a. m. Vuelta a Colombia femenina: etapa 2



ESPN

11:30 a. m. Champions League: Zenit vs. Malmö

1:40 p. m. Benfica vs. Barcelona



ESPN 2

11:30 a. m. Champions League: Atalanta vs. Young Boys

1:40 p. m. Juventus vs. Chelsea

7 p. m. Copa Libertadores: Barcelona de Ecuador vs. Flamengo



DIRECTV SPORTS

5:15 p. m. Copa Sudamericana: Libertad vs. Bragantino



