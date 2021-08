Programación deportiva del miércoles 11 de agosto

DIRECTV SPORTS

5:15 P. M. Copa Sudamericana: Sporting Cristal vs. Peñarol



FOX SPORTS 2

5:15 P. M. Copa Libertadores: Olimpia vs. Flamengo.



WIN +

6 P. M. Liga Femenina: Nacional vs. DIM.

8 P. M. Liga Femenina: América vs. Cali.



ESPN

7:30 P. M. Copa Libertadores: River Plate vs. Atlético Mineiro.



TYC SPORTS

7:30 P. M. Copa Argentina: Estudiantes RC vs. Talleres de Córdoba.



