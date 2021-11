Programación deportiva del martes 2 de noviembre

ESPN

7 P. M. Serie Mundial de Béisbol: Bravos de Atlanta vs. Astros de Houston, juego 6



WIN SPORTS

10 A. M. Baloncesto colombiano: Sabios vs. Tigrillos.

2 P. M. Cóndores vs. Motilones.

6 P. M. Búcaros vs. Titanes.



WIN +

8 P. M. Fútbol colombiano: Águilas Doradas vs. Tolima.



STAR +

2 P. M. Fútbol brasileño: Atlético Paranaense vs. Flamengo.

La jornada de Champions

ESPN

12:45 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Malmo vs. Chelsea

3 p. m. Star+ / ESPN – UEFA Champions League – Fecha #4 Atalanta vs. Manchester United



ESPN 2

12:45 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Wolfsburgo vs. Salzburgo

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Juventus vs. Zenit



ESPN 3

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Dynamo Kiev vs. Barcelona



ESPN Extra

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Sevilla vs. Lille



Star +

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Bayern Munich vs. Benfica

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Villarreal vs. Young Boys



DEPORTES