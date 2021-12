ESPN

12:30 p. m. Fútbol alemán: VfB Stuttgart vs. FC Bayern München

2:30 p. m. Fútbol inglés: Norwich City vs. Aston Villa



ESPN 2

3 p. m. Fútbol inglés: Manchester City vs. Leeds United



Star +

3 p. m. Fútbol inglés: Brentford vs. Manchester United



DirecTV Sports

1 p. m. Copa del Rey: FC Andorra vs. Celta



DEPORTES