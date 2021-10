Programación deportiva del domingo 24 de octubre

Win Sports o Win +

8 a. m. Clásico RCN: etapa 2.

10 a. m. Baloncesto colombiano: Cóndores vs. Corsarios

3 p. m. Sabios vs. Búcaros

4 p. m. Fútbol colombiano: Águilas vs. Cali. 6 p. m. América vs. Nacional.

6 p. m. Baloncesto colombiano: Cimarrones vs. Team Cali

8 p. m. Fútbol colombiano: Huila vs. Santa Fe.

DirecTV Sports

11 a. m. Challenger de Bogotá: final.



ESPN o Star +

9 a. m. Final del WTA de Tenerife (Camila Osorio).

9:15 a. m. Fútbol español: Barcelona vs. Real Madrid.

5: 30 a. m. Fútbol italiano: Atalanta vs. Udinese.

1:45 p. m. Inter vs. Juventus.

10:30 a. m. Fútbol inglés: Manchester United vs. Liverpool.



DEPORTES