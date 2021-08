Programación deportiva del viernes 27 de agosto

ESPN

8:30 A. M. Vuelta a España: etapa 13.

1:30 P. M. Fútbol italiano: Hellas Verona vs. Inter de Milán.



ESPN 2

1:20 P. M. Fútbol alemán: Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim.



DIRECTV SPORTS

3:15 P. M. Fútbol español: Valencia vs. Alavés.



WIN SPORTS

7:40 P. M. Fútbol colombiano: Quindío vs. Once Caldas.



