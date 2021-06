Programación deportiva para el viernes 18 de junio

DIRECTV

Canal 610 o 619

8 a.m.: Eurocopa, Suecia vs. Eslovaquia

11 a.m.: Croacia vs. República Checa

2 p.m.: Inglaterra vs. Escocia

WIN SPORTS O WIN SPORTS +

11 a.m.: Eurocopa, Croacia vs. República Checa

7 p.m.: Copa América: Argentina vs. Uruguay



ESPN 2

6 a.m.: jornada del ATP de London

6:30 p.m.: NBA, Filadelfia vs. Atalanta

9 p.m.: Utah vs. Clippers



ESPN 3

4:25 a.m.: Gran Premio de Francia de Fórmula 1, práctica 1

7:50 a.m.: Gran Premio de Francia de Fórmula 1, práctica 2

6 p.m.: Grandes Ligas, Atléticos vs. Yankees



Deportes