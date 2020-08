Programación deportiva para este domingo 2 de agosto

Espn 2

11 a. m. Fútbol – Serie A: SPAL vs. Fiorentina

1:45 p. m. Fútbol – Serie A: Lecce vs. Parma



Fox Sports

1:45 p. m. Fútbol – Serie A: Génova vs. Hellas



ESPN

12 m Fórmula 1: Gran Premio de Gran Bretaña (diferido)

2:30 p. m. Baloncesto – NBA: Portland Trail vs. Boson Celtics

7:30 p. m. Baloncesto – NBA: Milwaukee Bucks vs. Houston Rockets



ESPN 3

6 p. m. Béisbol - MLB: Boston Red Sox vs. New York Yankees.



