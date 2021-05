Programación deportiva para este jueves 27 de mayo

ESPN

5 p. m. Copa Libertadores: Defensa y Justicia vs. Independiente del Valle

7 p. m. Flamengo vs. Vélez Sarsfield



ESPN 2

4:25 a. M. Giro de Italia: etapa 18

5 p. m. Copa Libertadores: Palmeiras vs. Universitario

7 p. m. Copa Libertadores: LDU Quito vs. U La Calera

(Le puede interesar: Atención: Zidane ya habría tomado su decisión en Real Madrid)



DIRECTV Sports

5:15 p. m. Copa Suramericana: Arsenal Sarandí vs. Bolívar

5:15 p. m. Jorge Wilstermann vs. Ceará

1 p. m. Copa de la Reina: At. Madrid Femenino vs. Levante Femenino

7:30 p. m. Copa Sudamericana: La Equidad vs. Grêmio

7:30 p. m. Copa Sudamericana: At. Paranaense vs. Aucas

7:30 p. m. Copa Sudamericana: Melgar vs. Metropolitanos

7:30 p. m. Copa Sudamericana: Lanús vs. Aragua



Win Sports

7:30 p. m. Baloncesto en Colombia: Motilones vs. Tigrillos



Canal Caracol

9:15 a. m. Giro de Italia



DEPORTES